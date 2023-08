Exposition : le patrimoine des pierres sèches dans le Royans Office de Tourisme de Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans Catégories d’Évènement: Drôme

Saint-Jean-en-Royans Exposition : le patrimoine des pierres sèches dans le Royans Office de Tourisme de Saint-Jean-en-Royans Saint-Jean-en-Royans, 15 septembre 2023, Saint-Jean-en-Royans. Exposition : le patrimoine des pierres sèches dans le Royans 15 – 17 septembre Office de Tourisme de Saint-Jean-en-Royans Entrée libre et gratuite Tout au long d’une exposition de 13 panneaux très imagés, nous serons présents pour vous expliquer notre démarche, nos rencontres avec les habitants, nos découvertes sur les constructions des pierres sèches : constructions parfois atipiques dans la région, dans des lieux imprévus, originales et artistiques.

D’anciens outils de carriers seront exposés.

Un tas de pierres du Royans sera disponible dans la salle pour vous permettre de construire, vous aussi, une sculpture en pierres sèches.

La vallée du Royans drômois au pied des falaises, est riche en pierres. Les hommes, dès le moyen âge, les ont utilisées pour construire des routes, des murs, des cabanes, des terrasses.

Exposition gratuite : « le patrimoine des pierres sèches dans le Royans » centre du bourg. parkings. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T17:00:00+02:00

