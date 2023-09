Cet évènement est passé Livret de visite-quiz : « Saint-Emilion & le sport » Office de Tourisme de Saint-Emilion Saint-Émilion Catégories d’Évènement: Gironde

Saint-Émilion Livret de visite-quiz : « Saint-Emilion & le sport » Office de Tourisme de Saint-Emilion Saint-Émilion, 16 septembre 2023, Saint-Émilion. Livret de visite-quiz : « Saint-Emilion & le sport » 16 et 17 septembre Office de Tourisme de Saint-Emilion Gratuit. Entrée libre. Découvrez les rendez-vous sportifs emblématiques de notre territoire à travers un livret ludique. Disponible à l’accueil de l’office de tourisme ou téléchargable sur notre site internet : https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/3-que-faire/21-journees-europeennes-du-patrimoine.html Office de Tourisme de Saint-Emilion Place des Créneaux Le Doyenné, 33330 Saint-Émilion Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 55 28 28 http://www.saint-emilion-tourisme.com [{« link »: « https://www.saint-emilion-tourisme.com/fr/3-que-faire/21-journees-europeennes-du-patrimoine.html »}] L’Office de Tourisme du Grand Saint-Émilionnais est une association loi 1901 créée dans les années 1930 pour répondre dès cette période à l’affluence de touristes souhaitant visiter un site dont la notoriété avait été très largement développée par son vin. En moyenne, l’office de tourisme accueille chaque année 250 000 visiteurs. Saint-Émilion Tourisme est l’adresse incontournable pour découvrir et appréhender le village de Saint-Émilion, son formidable patrimoine médiéval ainsi que les richesses des 22 communes du Saint-Émilionnais grâce au conseil éclairé de nos guides – conseillers en séjours. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 ©OTSE Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Saint-Émilion Autres Lieu Office de Tourisme de Saint-Emilion Adresse Place des Créneaux Le Doyenné, 33330 Saint-Émilion Ville Saint-Émilion Departement Gironde Lieu Ville Office de Tourisme de Saint-Emilion Saint-Émilion latitude longitude 44.893705;-0.156609

Office de Tourisme de Saint-Emilion Saint-Émilion Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-emilion/