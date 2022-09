Rallye d’automne « Rouen Gourmande » Office de Tourisme de Rouen, 8 octobre 2022, Rouen.

Rallye d’automne « Rouen Gourmande » Samedi 8 octobre, 13h30 Office de Tourisme de Rouen

Tarif unique 16 €

Quand la ville est un jeu de piste…

Office de Tourisme de Rouen 25, place de la Cathédrale, Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

Participez à ce nouveau rallye pour découvrir le patrimoine autrement, en vous amusant et en dégustant !

Livret en main, vous voilà partis à la conquête du patrimoine rouennais ! Votre parcours est ponctué de questions préparées par nos guides et allie découvertes et plaisir de la recherche. À l’arrivée, un pot amical et des récompenses pour les gagnants vous attendent.

Les monuments se mettent à table ! Rouen vous réserve bien des victuailles… Partez en équipe à la chasse et à la cueillette de produits divers et variés.

Votre parcours sera jalonné d’énigmes à résoudre et

de plusieurs dégustations de produits locaux chez les

commerçants rouennais.



2022-10-08T13:30:00+02:00

2022-10-08T17:30:00+02:00

