L’architecture des fermes traditionnelles pralines Samedi 14 octobre, 13h30 Office de tourisme de Praz-sur-Arly Inscription obligatoire avant la veille à 17h.

L’association Praz Âtre Kou é Vorandrè vous propose de découvrir les fermes traditionnelles pralines en pénétrant dans l’une d’entre elles avec explication sur la taille et le montage de la charpente. Pour prolonger la visite, vous découvrirez une exposition d’outils de charpente et de menuiserie, un diaporama sur le livre à venir des fermes de Praz-sur-Arly et une vidéo sur le montage d’une charpente pour la construction d’une ferme.

Office de tourisme de Praz-sur-Arly 54, Route du Val d’Arly 74120 Praz-sur-Arly Praz-sur-Arly 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 21 90 57 https://www.prazsurarly.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 21 90 57 »}]

