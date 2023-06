Visite de lieux sportifs emblématiques, d’hier à aujourd’hui Office de tourisme de Pau Pyrénées Pau, 16 septembre 2023, Pau.

Visite de lieux sportifs emblématiques, d’hier à aujourd’hui Samedi 16 septembre, 09h30, 14h00 Office de tourisme de Pau Pyrénées Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 30 personnes. Départ et retour : place de Verdun (cours Camou). Circuit 1 (matin) : escrime et skate park.

Circuit 2 (après-midi) : Pau Hunt, sellerie et complexe pelote.

Sports de tradition ou olympiques, découvrez la diversité et la vitalité sportive de Pau ainsi que son savoir-faire, de la villégiature du XIXe siècle à aujourd’hui, comme l’escrime, skate, pelote, Pau Hunt, sellerie.

Participez à un circuit en bus autour de 5 lieux emblématiques, avec des présentations et des démonstrations par les responsables ou des champions sportifs.

Office de tourisme de Pau Pyrénées 9 rue Henri IV, 64000 Pau Pau 64000 Centre Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 27 27 08

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

©ICV Art & Patrimoine