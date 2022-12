C’est l’heure du crime ! Tome 1 Office de Tourisme de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

C’est l’heure du crime ! Tome 1 Office de Tourisme de Nevers, 13 juin 2023, Nevers. C’est l’heure du crime ! Tome 1 Mardi 13 juin 2023, 18h00 Office de Tourisme de Nevers

Tarifs : de 12 à 15 ans : 4€ / dès 16 ans : 8€.

Et si Nevers cachait un côté sombre? Office de Tourisme de Nevers 4 Rue Sabatier 58000 Nevers Monastère de la Visitation Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Nouveauté 2021 !

Balade « C’est l’heure du crime ! Tome 1 «

Saviez-vous que Nevers cache un côté sombre ? Pour ce tome 1 de « C’est l’heure du crime! » nous partirons du côté du quartier historique pour parler du bandit nivernais qui fut ennemi public n°1, la mort mystérieuse de la veuve Fournier ou encore le meurtre non-résolu du restaurateur du Gambrinus…

Cette balade est proposée par l’Office de Tourisme de Nevers.

A 18h.

A partir de 12 ans. Durée : 1h30.

Tarifs : de 12 à 15 ans : 4€ / dès 16 ans : 8€.

Rendez-vous sur l’esplanade du Palais Ducal le mardi, toute l’année !

Réservation à l’Office de Tourisme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-13T18:00:00+02:00

2023-06-13T19:30:00+02:00 (c) M. Popineau OTINA

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Office de Tourisme de Nevers Adresse 4 Rue Sabatier 58000 Nevers Monastère de la Visitation Ville Nevers Age minimum 12 Age maximum 99 lieuville Office de Tourisme de Nevers Nevers Departement Nièvre

Office de Tourisme de Nevers Nevers Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nevers/

C’est l’heure du crime ! Tome 1 Office de Tourisme de Nevers 2023-06-13 was last modified: by C’est l’heure du crime ! Tome 1 Office de Tourisme de Nevers Office de Tourisme de Nevers 13 juin 2023 Nevers Office de Tourisme de Nevers Nevers

Nevers Nièvre