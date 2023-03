Le Secret de la Nougatine Office de Tourisme de Nevers Nevers Catégories d’Évènement: Nevers

Le Secret de la Nougatine Office de Tourisme de Nevers, 17 mai 2023, Nevers. Le Secret de la Nougatine Mercredi 17 mai, 10h00 Office de Tourisme de Nevers Tarif unique : 5€. Réservation obligatoire. Visite de l’atelier de fabrication de la Nougatine de Nevers avec Jean Hugues Desenne !

Découvrez les secrets de fabrication de ce bonbon rendu célèbre par l’impératrice Eugénie.

Durée : 40 min. A 10h.

Rendez vous devant l’atelier : 58 Rue du 13ème de Ligne, Nevers. Tarif unique : 5€. Pas de remboursement. A partir de 6 ans.

Office de Tourisme de Nevers 4 Rue Sabatier 58000 Nevers

visite balade (c) M. Popineau OTINA

