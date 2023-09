Cet évènement est passé Visite guidée semi-nocturne de Néris-les-Bains Office de Tourisme de Néris-les-Bains Néris-les-Bains Catégories d’Évènement: Allier

Néris-les-Bains Visite guidée semi-nocturne de Néris-les-Bains Office de Tourisme de Néris-les-Bains Néris-les-Bains, 16 septembre 2023, Néris-les-Bains. Visite guidée semi-nocturne de Néris-les-Bains Samedi 16 septembre, 20h00 Office de Tourisme de Néris-les-Bains Tout sur l’histoire de Néris-les-Bains en une visite : des piscines gallo-romaines au quartier thermal en passant par la nécropole… Office de Tourisme de Néris-les-Bains 2 avenue Marx Dormoy, 03310 Néris-les-Bains Néris-les-Bains 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 03 11 03 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00 ©Florent Desjobert Détails Catégories d’Évènement: Allier, Néris-les-Bains Autres Lieu Office de Tourisme de Néris-les-Bains Adresse 2 avenue Marx Dormoy, 03310 Néris-les-Bains Ville Néris-les-Bains Departement Allier Lieu Ville Office de Tourisme de Néris-les-Bains Néris-les-Bains latitude longitude 46.289257;2.656377

Office de Tourisme de Néris-les-Bains Néris-les-Bains Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neris-les-bains/