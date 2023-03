La Fabrique à Souvenirs S’ArtManiac Office de Tourisme de Montréal-du-Gers, 1 avril 2023, Montréal.

Pour sa seconde participation aux Journées Européennes des Métiers d’Art, de nouveaux talents sont mis à l’honneur à la Fabrique à Souvenirs.

Un weekend de découverte pour sublimer le quotidien au contact d’artistes aux mains d’or.

Rendez-vous le samedi 01 avril (10h à 12h et de 14h à 18h) ainsi que le dimanche 02 avril 2023 (14h à 18h) pour une programmation éclectique avec trois artisans d’art installés en Ténarèze.

Les visiteurs, petits et grands, sont conviés à rencontrer et à échanger avec Nathalie Delouche, Anna Grober et Christine Labat. Ces artistes partageront avec le public leurs savoir-faire et leurs univers uniques.

Avec Nathalie Delouche (Arômes et Fibres) plongez dans le monde merveilleux des matières. Vos sens seront en éveil face au panel de couleurs, textures qu’offrent les fibres rares ou précieuses ou d’autres plus incongues. Elle les métamorphose en créations originales. Pour exprimer vos talents, participez à un atelier « créer sa fleur en feutre ». 3 € par personne, enfant à partir de 4 ans, sans inscription.

Avec Anna Grober place au travail de la terre. Ses doigts façonnent des céramiques colorées pour égayer les intérieurs ou des petites créatures originales pour peupler les jardins. Les curieux pourront s’essayer au tour de potier ou au modelage.

Avec Christine Labat, découvrez les dessous de la tapisserie d’ameublement. Cette discipline lui permet d’allier 2 passions : l’histoire de l’art du mobilier ainsi que les matières nobles. En digne héritière de la corporation des tapissiers, elle met un point d’honneur à transmettre son métier.

