Cet évènement est passé MONTPELLIER LE CENTRE HISTORIQUE – L’ESSENTIELLE Office de Tourisme de Montpellier 30, allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier MONTPELLIER LE CENTRE HISTORIQUE – L’ESSENTIELLE Office de Tourisme de Montpellier 30, allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 18 novembre 2023, Montpellier. Montpellier Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-18 10:30:00

fin : 2023-11-18 12:30:00 Optez pour une découverte du centre historique avec notre visite de 2h (dispositifs et mesures sanitaires prises pour des visites en toute sécurité)..

Optez pour une découverte du centre historique avec notre visite de 2h (dispositifs et mesures sanitaires prises pour des visites en toute sécurité).

Optez pour une découverte du centre historique avec notre visite de 2h Revivez l’essor prodigieux et le destin exceptionnel que Montpellier s’est forgé au cours des siècles.

Un voyage de mille ans au fil des ruelles du centre historique pour vous faire vivre l’ambiance si particulière de l’Ecusson. La visite inclut la découverte de l’arc de triomphe, du mikvé (bain rituel juif médiéval) et une cour d’hôtel particulier. – Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme de Montpellier – extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

– Gratuités : enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide. IMPORTANT : PAS D’ACCES A L’ARC DE TRIOMPHE DU 13 AU 19 NOVEMBRE 2023. Durée: 2h Réservation obligatoire BON PLAN:

Pour l’achat de toute visite guidée bénéficiez d’une remise de 10% sur une large sélection des produits de la boutique de l’Office de Tourisme de Montpellier Méditerranée Métropole jusqu’au 31/12/2023. (Sur présentation de votre réservation) EUR.

Office de Tourisme de Montpellier

30, allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-04 par OT MONTPELLIER Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Code postal 34000 Lieu Office de Tourisme de Montpellier 30, allée Jean de Lattre de Tassigny Adresse Office de Tourisme de Montpellier 30, allée Jean de Lattre de Tassigny Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville Office de Tourisme de Montpellier 30, allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Latitude 43.6093731 Longitude 3.88132635 latitude longitude 43.6093731;3.88132635

Office de Tourisme de Montpellier 30, allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/