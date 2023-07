MONTPELLIER LE CENTRE HISTORIQUE – L’ESSENTIELLE Office de Tourisme de Montpellier 30, allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier, 1 septembre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Optez pour une découverte du centre historique avec notre visite de 2h (dispositifs et mesures sanitaires prises pour des visites en toute sécurité)..

2023-09-01 14:30:00 fin : 2023-09-01 16:30:00. EUR.

Office de Tourisme de Montpellier

30, allée Jean de Lattre de Tassigny

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Opt for a discovery of the historic centre with our 2-hour tour (health devices and measures taken for safe visits).

Opte por descubrir el centro histórico con nuestro recorrido de 2 horas (se han tomado medidas sanitarias y de instalaciones para que las visitas sean seguras).

Entscheiden Sie sich für eine Entdeckungstour durch das historische Zentrum mit unserem 2-stündigen Rundgang (Vorkehrungen und Gesundheitsmaßnahmen für sichere Besuche).

Mise à jour le 2023-06-08 par OT MONTPELLIER