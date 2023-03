A la rencontre de Verso création Office de tourisme de Mirecourt, 31 mars 2023, Mirecourt.

A la rencontre de Verso création 31 mars et 1 avril Office de tourisme de Mirecourt

Je me présente, je m’appelle Solenne Verdelet ! J’ai 23 ans et je crée aujourd’hui mon entreprise de conception et réalisation de vêtements et costumes sur mesure !

Riche d’un DTMS option habillage et d’un DNMADE Costume de scène ainsi que des expériences professionnelles et stages que j’ai eu la chance de réaliser, je suis aujourd’hui prête à créer avec vous le vêtement ou costume dont vous rêvez !

Je vous propose de venir échanger sur mon activité à l’Office de tourisme lors des Journées européennes des métiers d’art, de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 (sauf le dimanche).

Office de tourisme de Mirecourt 22 rue Chanzy 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « versocreation@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 87 52 48 90 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/versocreations/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T09:30:00+02:00 – 2023-03-31T12:00:00+02:00

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:30:00+02:00

costumière sur-mesure

Verso création