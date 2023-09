Visite guidée du quartier balnéaire Office de Tourisme de Mers-les-Bains Mers-les-Bains, 17 septembre 2023, Mers-les-Bains.

Visite guidée du quartier balnéaire Dimanche 17 septembre, 15h00 Office de Tourisme de Mers-les-Bains

La ville de Mers-les Bains est connue et admirée pour être un témoignage unique de l’architecture « Belle Epoque ». Cette visite guidée du Quartier Balnéaire classé « secteur sauvegardé » vous fait revivre les étapes importantes qui ont conduit ce petit village d’agriculteurs à devenir une grande station balnéaire de la Côte Picarde. Pour les journées du patrimoine les 16 et 17 septembre, deux créneaux horaires vous sont proposés chaque jour: 14h30-16h et 15h-16h30.

Office de Tourisme de Mers-les-Bains 3 avenue du 18 juin 1940 80350 Mers les Bains Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France 0235860569

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

OTDLTM