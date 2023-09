De l’habitat traditionnel à l’architecture contemporaine : l’évolution du village de Megève Office de tourisme de Megève Megève, 14 octobre 2023, Megève.

De l’habitat traditionnel à l’architecture contemporaine : l’évolution du village de Megève Samedi 14 octobre, 10h00 Office de tourisme de Megève Inscription obligatoire avant la veille à 17h

Du paisible village montagnard à la station de ski internationale, le visage de Megève n’a eu de cesse de se transformer depuis le développement du tourisme au début des années 20 : un formidable élan économique et sociétal qui s’est traduit par une évolution spectaculaire de son paysage architectural.

Notre parcours prendra la forme d’un voyage dans le temps : partant de la ferme traditionnelle, nous revisiterons les œuvres d’architectes tels que Fleury-Raillon, Henry-Jacques Le Même, Pierret… pionniers de talent qui ont, en leur temps, marqué l’urbanisation du village, pour ensuite découvrir les réalisations et réhabilitations plus contemporaines qui façonnent aujourd’hui notre paysage.

Office de tourisme de Megève Rue Charles Socquet 74120 Megève Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 21 27 28 https://www.megeve-tourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 06 82 30 48 40 »}] L’office de tourisme se trouve dans l’ancienne « Maison des Frères », école de garçon créée par le curé Ambroise Martin qui avait fait l’acquisition du bâtiment en 1833. en 1843, elle est dotée d’un clocheton. Endommagée par un incendie en 1858, la remise en état de la maison prendra plusieurs année. A sa mort en 1863, le Père Ambroise Martin lègue la Maison des frères à l’évêque. En 1907, les écoles congrégationnistes ferment. Les bâtiments de la « Maison des frères » et de la « Maison des Sœurs » (l’école des filles) sont vendus aux Communes de Megève et Demi-Quartier. La Maison des Frères sera par la suite transformé en office de tourisme. L’office de tourisme est situé au coeur du village dans la zone piétonne. Un parking souterrain et un rail à vélo se trouvent à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T11:00:00+02:00

Simon Garnier