Vosges Découvrez le patrimoine néocastrien en vous amusant Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges Neufchâteau, 16 septembre 2023, Neufchâteau. Découvrez le patrimoine néocastrien en vous amusant 16 et 17 septembre Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges Inscription obligatoire Découvrez l’étonnante richesse de Neufchâteau lors d’un rallye «accompagné».

En famille ou entre amis, venez pousser la porte des trésors de la ville. Une série de questions et des « défis photos » vous attendent. Mais attention, le temps est limité ! Que la meilleure équipe gagne !

3 équipes de 5 personnes, prévoir un smartphone pour les défis ! Profitez d’un souvenir personnalisé, qui vous sera remis à la fin de ce rallye. Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges 1 Pl. Jeanne d’Arc, 88300 Neufchâteau Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est 03 29 94 10 95 https://www.tourisme-ouest-vosges.fr/ https://www.facebook.com/ouest.vosges.tourisme;https://www.instagram.com/visitouestvosges/?hl=fr L’Office de tourisme vous accompagne dans votre découverte de l’Ouest des Vosges, terre de savoir-faire et de design du bois, inspirés des ressources naturelles de ce riche territoire. parking et accès facilité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Neufchâteau, Vosges

