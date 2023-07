Une histoire d’eau à découvrir Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges Neufchâteau, 16 septembre 2023, Neufchâteau.

Une histoire d’eau à découvrir 16 et 17 septembre Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges inscription conseillée au 03 29 94 10 95

L’eau est omniprésente à Neufchâteau, ainsi que partout dans notre secteur.

Entre cours d’eau et résurgences, entre anciens lavoirs et moulins, l’eau est un véritable patrimoine, liée à l’histoire de la Ville.

La REANE (Régie des eaux et de l’assainissement) et l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges vous proposent de découvrir l’eau dans tous ses états, au départ de l’Office de tourisme.

Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges 1 Pl. Jeanne d’Arc, 88300 Neufchâteau Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est 03 29 94 10 95 https://www.tourisme-ouest-vosges.fr/ https://www.facebook.com/ouest.vosges.tourisme;https://www.instagram.com/visitouestvosges/?hl=fr L’Office de tourisme vous accompagne dans votre découverte de l’Ouest des Vosges, terre de savoir-faire et de design du bois, inspirés des ressources naturelles de ce riche territoire. parking et accès facilité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges