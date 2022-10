Balade accompagnée pour la 25 ème heure des Villes Sanctuaires Office de tourisme de Lisieux – Authentic Normandy, 29 octobre 2022, Lisieux.

Gratuit sur réservation

Le Sanctuaire et l’Office de Tourisme Lisieux, vous proposent à l’occasion du passage à l’heure d’hiver, un moment unique de soutien, de partage et de solidarité.

LE « RESSOURCEMENT », THÈME DE LA SOIRÉE

PROGRAMME

17h45 : Rendez-vous à l’office du tourisme de Lisieux, accueil des participants

Départ pour une promenade ressourçante sur les rives de l’Orbiquet, une déambulation qui nous mènera dans le paisible jardin de l’Ermitage, havre de paix et de silence.

Nous continuerons en direction de l’arboretum, écrin de verdure niché au cœur de la ville, aux arbres majestueux, et aux multiples essences indigènes et exotiques. Un lieu assez méconnu propice à la découverte de la nature, véritable poumon vert en milieu urbain.

Le sanctuaire et l’office du tourisme porteront à deux voix ; commentaires, poèmes de Thérèse et anecdotes sur les usages des plantes en pays d’auge. Traditions et spiritualité seront réunies au cours de cette soirée. Les ombres des arbres ne manqueront pas également d’animer naturellement le parcours, laissant place à l’imagination et au ressourcement.

Le circuit nous conduira ensuite vers la Basilique, point d’orgue de la soirée.

20h : les cloches de la Basilique retentiront de toute leur puissance, nous invitant à y pénétrer. L’intérieur de la basilique sortira doucement de la pénombre et s’éclairera de tous ses feux au fur à mesure de notre progression portée par de la musique spirituelle.

20h45 : Nous nous retrouverons pour un moment convivial autour de rafraichissements et petites gourmandises.

Programme pouvant évoluer selon conditions climatiques

– Public à partir de 7 ans

– Chaussures confortables de marche ainsi que des vêtements adaptés

– Pas de poussette

– Se munir d’une lampe torche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-29T17:45:00+02:00

2022-10-29T20:45:00+02:00

