Fan tour ! Office de tourisme de Lille, 18 mars 2023, Lille.

Fan tour ! 18 et 25 mars Office de tourisme de Lille

20 €

Grâce au Fan Tour, passez de l’autre côté de l’écran et revenez sur les lieux de tournages des films et des séries cultes !

La métropole lilloise est une destination très courtisée par le cinéma et les séries pour ses décors et son savoir-faire. Embarquez à bord du City Tour et découvrez les lieux de tournage de films et séries qui ont marqué le 7e art à Lille, Roubaix et Tourcoing. Plongez dans l’envers des décors, laissez-vous surprendre par les anecdotes de tournage et retrouvez les personnages de vos feuilletons favoris. Une rencontre-surprise égayera sans doute ce moment !

À noter : circuit en car et à pied

Départ et retour : devant l’Office de Tourisme de Lille, place Rihour à Lille

Démarrage de la visite à pied : montée dans le City Tour boulevard Carnot

Réservation dans tous les offices de tourisme de la métropole avant le jeudi 16 mars pour la visite du 18 mars et avant le jeudi 23 mars pour la visite du 25 mars, puis uniquement auprès de l’office de tourisme de Lille jusqu’au jour de la visite

La réservation en ligne n’est pas possible pour le jour même : pour les réservations à moins de 24h, vous pouvez joindre notre équipe par téléphone au +33 (0)359 579 400.



