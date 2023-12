Chère Armentières … Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Chère Armentières … Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Armentières, 16 décembre 2023, Armentières. Chère Armentières … 16 décembre 2023 – 16 janvier 2024

Début : 2023-12-16T10:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Apparue à la fin du 19e siècle, la carte postale a révolutionné le domaine de la correspondance. Tantôt souvenir de voyages, objet de collection ou encore véritable soutien moral pendant la guerre, cet ancêtre du SMS a accompagné le quotidien de milliers d'Armentiérois dans la première moitié du 20e siècle. Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes 4 rue Robert Schuman, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

