La Nature en folie Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Armentières Catégories d’Évènement: Armentières

Nord La Nature en folie Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Armentières, 18 novembre 2023, Armentières. La Nature en folie Samedi 18 novembre, 10h00 Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Sur inscription – 3€ Cet atelier vous propose d’éveiller vos enfants à la nature à travers des jeux ludiques : reconnaitre des traces et des vocalises d’animaux, répondre à un quiz sur les espèces, fabriquer une chouette en argile…amusement et bonne humeur garantis. À partir de 5 ans. Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes 4 rue Robert Schuman, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0361762185 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@rex-tourisme.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Adresse 4 rue Robert Schuman, Armentières Ville Armentières Departement Nord Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Armentières latitude longitude 50.682804;2.878693

Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/