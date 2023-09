Le Beffroi de Mademoiselle ! Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Armentières, 21 octobre 2023, Armentières.

Le Beffroi de Mademoiselle ! Samedi 21 octobre, 14h30 Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Sur inscription places limitées – 8€ avec le gouter

Le Beffroi de Louis-Marie Cordonnier vous ouvre ses portes. Arpentez les couloirs de l’Hôtel de Ville, montez tout en haut et découvrez les richesses patrimoniales et naturelles de la ville. Après l’effort, le réconfort ! Nous vous donnons rendez-vous Galerie Melle Estaminet 14-18 pour une visite de ce café d’époque et surtout pour un goûter traditionnel.

RV au ReX Office de Tourisme de l’Armentiérois et des Weppes, 4 rue Robert Schuman à Armentières

Chaque 3ème samedi du mois d’avril à octobre de 14h30 à 17h (sauf en septembre), attention visite inaccessible pour les – de 6 ans.

8 € avec la visite de la Galerie Melle et le goûter

Réservation obligatoire au +33 (0)3 61 76 21 85 ou sur accueil@rex-tourisme.com

Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes 4 rue Robert Schuman, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 61 76 21 85 »}] [{« link »: « mailto:accueil@rex-tourisme.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T14:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00