Le Beffroi de Mademoiselle from Armentières Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Nord

Le Beffroi de Mademoiselle from Armentières Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes, 20 mai 2023, Armentières. Le Beffroi de Mademoiselle from Armentières Samedi 20 mai, 14h30 Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Sur inscription places limitées – inaccessible aux enfants de moins de 6 ans – 8€ avec la Galerie Arpentez les couloirs de l’Hôtel de Ville, montez tout en haut et découvrez les richesses patrimoniales et naturelles de la ville. Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes 4 rue Robert Schuman, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.61.76.21.85 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T14:30:00+02:00 – 2023-05-20T17:00:00+02:00

2023-05-20T14:30:00+02:00 – 2023-05-20T17:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Adresse 4 rue Robert Schuman, Armentières Ville Armentières Departement Nord Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Armentières

Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/

Le Beffroi de Mademoiselle from Armentières Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes 2023-05-20 was last modified: by Le Beffroi de Mademoiselle from Armentières Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes 20 mai 2023 Armentières Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Armentières

Armentières Nord