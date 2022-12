Conférence « Le mousquetaire de Victoria : Winston Churchill et la guerre » Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Nord

Conférence « Le mousquetaire de Victoria : Winston Churchill et la guerre » Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes, 21 janvier 2023, Armentières. Conférence « Le mousquetaire de Victoria : Winston Churchill et la guerre » Samedi 21 janvier 2023, 14h30 Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes

Entrée libre – sur inscription

Si Sir Winston Churchill nous racontait sa vision de la Guerre … traversons les conflits auxquels il a participé pour mieux comprendre quel homme politique il était. Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes 4 rue Robert Schuman, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-21T14:30:00+01:00

2023-01-21T16:30:00+01:00

