Balade pédestre Armentières devient une grande !
Mercredi 14 décembre, 14h30
Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes

Sur inscription, gratuit

Dans le cadre de l’expo sur les industries armentiéroises au ReX, partez sur les traces de l’évolution industrielle dans les rues armentiéroises. Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes 4 rue Robert Schuman, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

