Le lutin du Beffroi d’Armentières Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Nord

Le lutin du Beffroi d’Armentières Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes, 7 décembre 2022, Armentières. Le lutin du Beffroi d’Armentières Mercredi 7 décembre, 17h00 Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes

5€/pers – inscription obligatoire places limitées

Tic tac tic tac … Noël approche à grand pas et si vous profitiez d’une visite exceptionnelle du Beffroi en semi-nocturne ! Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes 4 rue Robert Schuman, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-07T17:00:00+01:00

2022-12-07T18:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Armentières, Nord Autres Lieu Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Adresse 4 rue Robert Schuman, Armentières Ville Armentières Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Armentières Departement Nord

Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Armentières Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/armentieres/

Le lutin du Beffroi d’Armentières Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes 2022-12-07 was last modified: by Le lutin du Beffroi d’Armentières Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes 7 décembre 2022 Armentières Office de Tourisme de l'Armentièrois & des Weppes Armentières

Armentières Nord