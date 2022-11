Les boites de Noël des sans-abris Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Armentières Catégories d’évènement: Armentières

Les boites de Noël des sans-abris Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes, 19 novembre 2022, Armentières. Les boites de Noël des sans-abris 19 novembre – 10 décembre Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes Embarquez avec nous pour la 8ème édition pour partager et donner un peu de douceurs avec ceux qui en ont besoin ! Office de Tourisme de l’Armentièrois & des Weppes 4 rue Robert Schuman, Armentières Armentières 59280 Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.helpassos.fr/les-boites-de-noel-des-sans-abris-2022-boites-a-chaussures/ »}] 8 ans que notre Office de Tourisme est partenaire de cette opération qui nous tient à coeur ! Plus d’infos pour la confection des boites

