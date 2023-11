Boutique éphémère de Noël Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis Montargis Catégorie d’Évènement: Montargis Boutique éphémère de Noël Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis Montargis, 1 décembre 2023, Montargis. Boutique éphémère de Noël 1 – 31 décembre Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis Pour le plaisir d’offrir, des artisans, créateurs, producteurs… de notre territoire, proposent une large gamme de cadeaux originaux et uniques qui enchanteront petits et grands. Un éventail de produits faits maison tels que terrines, plats cuisinés, chocolats, confitures, pâtes de fruits, limonade au safran et bien d’autres, raviront les papilles de chacun. Des créations d’objets en bois, en tissu… sont autant d’idées 100 % locales pour remplir les hottes du Père Noël. Soyez curieux, poussez la porte de notre établissement décoré pour l’occasion, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et de vous conseiller ! Office de Tourisme de l’Agglomération de Montargis 35 Rue Renée de France, Montargis Montargis [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 98 00 87 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-montargis.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T07:30:00+01:00 – 2023-12-01T11:30:00+01:00

2023-12-31T13:00:00+01:00 – 2023-12-31T17:00:00+01:00

