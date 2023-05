Visite commentée de l’Office de Tourisme : « Jullouville, d’Armand à nos jours » Office de tourisme de Jullouville, 13 juillet 2023, Jullouville.

Jullouville,Manche

Au début, il n’y avait que des dunes, la plage et la mer. Aujourd’hui, Jullouville est devenue une station balnéaire par excellence. D’Armand Jullou au Général Eisenhower, partez sur les traces des fondateurs de cette ville qui ont façonné le Jullouville d’aujourd’hui.

Tarifs : adulte 5€, enfant 4 € (moins de 12 ans), gratuit pour les moins de 3 ans.

Durée : 1h30 à 2h

Réservation obligatoire

Rendez-vous au Bureau d’Information Touristique de Jullouville – place de la Gare.

2023-07-13 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-13 12:00:00. .

Office de tourisme de Jullouville

Jullouville 50610 Manche Normandie



In the beginning, there were only dunes, the beach and the sea. Today, Jullouville has become a seaside resort par excellence. From Armand Jullou to General Eisenhower, follow in the footsteps of the founders of this town who have shaped the Jullouville of today.

Rates: adults 5?, children 4? (under 12 years old), free for children under 3 years old.

Duration: 1h30 to 2h

Reservation required

Meeting point at the Tourist Information Office of Jullouville – place de la Gare

Al principio, sólo había dunas, playa y mar. Hoy, Jullouville se ha convertido en una estación balnearia por excelencia. De Armand Jullou al general Eisenhower, siga los pasos de los fundadores de esta ciudad que han dado forma a la Jullouville de hoy.

Tarifas: adultos 5?, niños 4? (menores de 12 años), gratis para los menores de 3 años.

Duración: de 1h30 a 2h

Reserva obligatoria

Cita en la Oficina de Turismo de Jullouville – place de la Gare

Am Anfang gab es hier nur Dünen, den Strand und das Meer. Heute hat sich Jullouville zu einem Badeort par excellence entwickelt. Von Armand Jullou bis General Eisenhower: Begeben Sie sich auf die Spuren der Stadtgründer, die das heutige Jullouville geprägt haben.

Preise: Erwachsene 5?, Kinder 4? (unter 12 Jahren), Kinder unter 3 Jahren kostenlos.

Dauer: 1,5 bis 2 Stunden

Eine Reservierung ist erforderlich

Treffpunkt: Bureau d’Information Touristique de Jullouville – Place de la Gare

