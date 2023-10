Cet évènement est passé Ronde de nuit sous les étoiles (visite guidée) Office de Tourisme de Hyères, Avenue de Belgique, Rotonde du Park Hôtel, 83400 Hyères Hyères Catégories d’Évènement: Hyères

Var Ronde de nuit sous les étoiles (visite guidée) Office de Tourisme de Hyères, Avenue de Belgique, Rotonde du Park Hôtel, 83400 Hyères Hyères, 10 juillet 2023, Hyères. Ronde de nuit sous les étoiles (visite guidée) 10 juillet – 28 août, les lundis Office de Tourisme de Hyères, Avenue de Belgique, Rotonde du Park Hôtel, 83400 Hyères Adulte : 18 €, Enfant : 18 € (A partir de 8 ans.). Avec la fraicheur du soir, les cigales se sont tues pour laisser la place au chant des grillons. Aurons nous la chance d’entendre le hululement de la chouette, de surprendre d’autres animaux de cette faune nocturne qui vient de s’éveiller ou de sentir le parfum du jasmin au détour d’un jardin ?

L’occasion d’un moment convivial, là-haut, en sortant le pique nique du sac face aux lumières de la rade. Une découverte aussi des constellations sous le ciel étoilé avant de redescendre tranquillement vers la ville. Fernando Sandoval, guide naturaliste passionné, vous amène en famille à la découverte du centre ancien sous les étoiles. Visite marquée Esprit Parc National ©. Chaussures adaptées à la marche, pas de tongs.

Dénivelé positif : 170 m

Distance : 2.5 km

Durée de la balade : 3h00

Temps de marche effectif : 1h15

Enfants à partir de 8 ans. Départ 20h00 devant l’Office de Tourisme de Hyères en centre ville.

Durée : 3h

Activité organisée par OIT Provence Méditerranée – Pôle Est – Organisme public

2023-07-10T22:00:00+02:00 – 2023-07-11T01:00:00+02:00

