Visite guidée : Houlgate, mer, histoire et architecture Office de tourisme de Houlgate, 17 septembre 2023, Houlgate. Visite guidée : Houlgate, mer, histoire et architecture Dimanche 17 septembre, 10h30 Office de tourisme de Houlgate Lieu de RDV communiqué pendant la réservation. De l’embouchure du Drochon jusqu’à l’ancien grand-hôtel découvrez les villas et l’histoire de Houlgate en vous laissant guider sur la digue- promenade Roland Garros. Office de tourisme de Houlgate 10 boulevard des Belges, 14510 Houlgate Houlgate 14510 Calvados Normandie 02 31 24 34 79 http://www.houlgate-tourisme.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 24 34 79 »}] Houlgate est la référence d’architecture balnéaire et constitue un véritable musée d’architectures à ciel ouvert. En plus de sa station balnéaire, elle a gardé quelques trésors de son ancien village aux abords de la rivière le Drochon. Train (gare en centre ville), A13 sortie « Villers sur Mer » depuis Paris ou « Dozulé » depuis Caen. Bus ligne 20. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

