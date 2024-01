Guérande – Visite guidée thématique La Cité et le sel – 1h30 Office de Tourisme de Guérande Guérande, 28 janvier 2024, Guérande.

Guérande – Visite guidée thématique La Cité et le sel – 1h30 Dimanche 28 janvier, 15h00 Office de Tourisme de Guérande Billet: 6, Billet: 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T16:30:00+01:00

Fin : 2024-01-28T15:00:00+01:00 – 2024-01-28T16:30:00+01:00

Chaque semaine, Guérande Ville d’art et d’histoire, vous propose avec les guides-conférenciers de l’Office de Tourisme, d’explorer un peu plus le patrimoine de la cité médiévale avec des thèmes ponctuels et originaux.

Partez sur les traces de l’histoire du sel de Guérande qui a fait la renommée et la richesse de la cité médiévale. Parcourez ses ruelles étroites, ses monuments et ses fortifications sous le prisme du sel.

Confort de visite :

Gratuit sur réservation auprès de nos équipes : des canne-sièges, des appareils amplificateur de son, un fauteuil roulant

Office de Tourisme de Guérande 1 place du marché au bois 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 24 34 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.labaule-guerande.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/guerande-visite-guidee-thematique-la-cite-et-le-sel-1h30-guerande.html »}]

CULTURE PATRIMOINE