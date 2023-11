Les écrivains racontent Guérande ! Office de tourisme de Guérande Guérande, 19 novembre 2023, Guérande.

A l’occasion du Festival du livre en Bretagne, Guérande, Ville d’art et d’histoire, et l’Office de tourisme intercommunal vous convient, le dimanche 19 novembre, à une visite de la cité médiévale et son patrimoine à travers des œuvres littéraires des 19e et 20e siècles.

A partir des lectures d’extraits et des discussions autour des textes, vous découvrirez comment Guérande et sa presqu’île ont attiré un certain nombre d’écrivains qui en ont fait le cadre de leurs romans, notamment Honoré de Balzac en 1830, Alphonse Daudet en 1874 et 1875 ou encore Emile Zola en 1876. Ces pionniers parisiens du tourisme balnéaire recherchent sur les côtes bretonnes des lieux propices à la rêverie, à l’évasion et à l’inspiration. Ils vont participer à la renommée du territoire et au développement de son tourisme balnéaire.

Plusieurs extraits seront proposés par Elise, guide-conférencière, qui vous mènera sur les pas de ces auteurs dans les ruelles et places de la ville close, dont celui-ci qui évoque la cité : « La ville produit sur l’âme l’effet que produit un calmant sur le corps. Elle est silencieuse autant que Venise. Parfois l’image de cette ville revient frapper au temple du souvenir ; elle entre coiffée de ses tours, parée de sa ceinture, elle déploie sa robe semée de ses belles fleurs, secoue le manteau d’or de ses dunes… Elle vous occupe et vous appelle comme une femme divine que vous avez entrevue dans un pays étranger et qui s’est logée dans un coin de votre cœur. »

Une belle occasion de (re)découvrir le patrimoine littéraire et monumental de la cité !

