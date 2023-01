Visite guidée “L’animal et l’homme” Office de tourisme de Guérande Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Visite guidée “L’animal et l’homme” Office de tourisme de Guérande, 22 janvier 2023, Guérande. Visite guidée “L’animal et l’homme” Dimanche 22 janvier, 15h00 Office de tourisme de Guérande

réservation conseillé, adulte : 9€, enfant (6-12 ans) : 5€, tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant de moins de 25 ans, personne en situation de handicap) : 4€

Plongez au cœur du Moyen-Âge à Guérande et partez à la rencontre des animaux dans la ville. Office de tourisme de Guérande 1 place du Marché au bois Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire Pilier de la vie quotidienne au Moyen Age, les animaux apportent de nombreuses richesses à la société par leur force de traction pour les charrettes et outils agricoles, permettent de se nourrir, de se vêtir, etc.

Découvrez sur les façades des monuments des sculptures représentants des animaux réels ou fantastiques pour comprendre leur place et leur rôle dans la société médiévale. Entrez dans la collégiale Saint-Aubin pour admirer les vitraux et identifier les animaux y figurant pour comprendre leur symbolique dans la religion chrétienne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T15:00:00+01:00

2023-01-22T16:30:00+01:00 Ville de GUERANDE

