Vienne Les Talents de Noël Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault, 8 décembre 2023, Châtellerault. Les Talents de Noël 8 et 22 décembre Office de tourisme de Grand Châtellerault Entrée libre, sur réservation, gratuit Venez découvrir des saveurs locales Eveillez vos papilles pour les fêtes de fin d’année en découvrant des producteurs locaux et venez partager un moment de convivialité à nos cotés! Programme :

Le vendredi 8 décembre : La Moutarde de Lencloître

Le vendredi 22 décembre : Maraîcher Damien Bernier et Fromagerie Petit Signe

De 18h à 19h30, sur réservation. Office de tourisme de Grand Châtellerault 1 place Sainte Catherine – 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 21 05 47 [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 21 05 47 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T19:30:00+01:00

noël en attendant noël

