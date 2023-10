Calendrier de l’avent, un jour un cadeau Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault, 1 décembre 2023, Châtellerault.

Calendrier de l’avent, un jour un cadeau 1 – 30 décembre Office de tourisme de Grand Châtellerault Entrée libre, sans réservation, gratuit

Chaque jour, l’Office de Tourisme de Châtellerault vous propose de venir chercher la maisonnette cachée dans nos espaces d’accueil et pour les meilleurs détéctives, qui auront trouvé la cachette, un cadeau s’offre à vous !

Cadeaux aux choix parmi une selection, dans la limite des stocks disponibles.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Châtellerault : 1 place Sainte Catherine à Châtellerault (à coté du Loft Cinéma).

Ouvert aux petits et aux plus grands !

Office de tourisme de Grand Châtellerault 1 place Sainte Catherine – 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 21 05 47 [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 21 05 47 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T09:30:00+01:00 – 2023-12-01T12:30:00+01:00

2023-12-30T14:00:00+01:00 – 2023-12-30T19:00:00+01:00

Office de tourisme de Grand Châtellerault