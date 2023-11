Calendrier de l’avent, un jour un cadeau Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Calendrier de l’avent, un jour un cadeau Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault, 1 décembre 2023, Châtellerault. Calendrier de l’avent, un jour un cadeau 1 – 30 décembre Office de tourisme de Grand Châtellerault Entrée libre, sans réservation, gratuit Partagez votre magie de Noël en réalisant un cadeau solidaire !

Nous reconduisons cette année encore le projet « boîte solidaire », préparez un petit cadeau pour les personnes dans le besoin et déposez-le à l’office de tourisme de Châtellerault. Collecte jusqu’au 21/12.

En collaboration avec le CCAS de Bonneuil-Matours pour la redistribution des cadeaux.

Un cadeau = un sourire Office de tourisme de Grand Châtellerault 1 place Sainte Catherine – 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 21 05 47 [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 21 05 47 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T09:30:00+01:00 – 2023-12-01T12:30:00+01:00

2023-12-30T14:00:00+01:00 – 2023-12-30T19:00:00+01:00 noël en attendant noël Office de tourisme de Grand Châtellerault Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Office de tourisme de Grand Châtellerault Adresse 1 place Sainte Catherine - 86100 Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age max 99 Lieu Ville Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault latitude longitude 46.820429;0.543673

