ANNULÉ – Talent du Poitou – Chez Marius & la Maison Bourbon By La Caftière Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne

ANNULÉ – Talent du Poitou – Chez Marius & la Maison Bourbon By La Caftière Office de tourisme de Grand Châtellerault, 2 mars 2023, Châtellerault. ANNULÉ – Talent du Poitou – Chez Marius & la Maison Bourbon By La Caftière Jeudi 2 mars, 18h00 Office de tourisme de Grand Châtellerault

Gratuit, sur réservation

A la découverte des produits de chez Marius et de la Maison Bourbon Office de tourisme de Grand Châtellerault 1 place Sainte Catherine – 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

05 49 21 05 47 Prenez le temps de découvrir… La Maison Bourbon by La Cafetière et Chez Marius.

Profitez-en pour en apprendre sur la métier de torréfacteur et les nombreuses variétés de café.

Epatez vos papilles avec les différentes saveurs du monde!

Vous bénéficirez également d’une dégustation de fromages. L’élément indispensable pour un bon repas à la française! Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T18:00:00+01:00

2023-03-02T20:00:00+01:00 Office de Tourisme de Grand Châtellerault

Détails Catégories d’Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Office de tourisme de Grand Châtellerault Adresse 1 place Sainte Catherine - 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault Departement Vienne

Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatellerault/

ANNULÉ – Talent du Poitou – Chez Marius & la Maison Bourbon By La Caftière Office de tourisme de Grand Châtellerault 2023-03-02 was last modified: by ANNULÉ – Talent du Poitou – Chez Marius & la Maison Bourbon By La Caftière Office de tourisme de Grand Châtellerault Office de tourisme de Grand Châtellerault 2 mars 2023 Châtellerault Office de tourisme de Grand Châtellerault Châtellerault

Châtellerault Vienne