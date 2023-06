Visite guidée du village de Gassin Office de tourisme de Gassin Gassin Gassin Catégories d’Évènement: Gassin

Var Visite guidée du village de Gassin Office de tourisme de Gassin Gassin, 16 septembre 2023, Gassin. Visite guidée du village de Gassin 16 et 17 septembre Office de tourisme de Gassin Vous parcourerez les ruelles du village ancien accompagnés d’un guide qui vous fera découvrir son histoire, ses magnifiques panoramas et la ruelle la plus étroite du Monde. Office de tourisme de Gassin 20 place Léon Martel, 83580 Gassin Gassin 83580 Caruby Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0498115651 http://gassin.eu/ Office de tourisme de Gassin, créé en 2019 par l’architecte Thomas Paturle. Entrée gratuite, parking immédiatement devant, accès PMR Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

