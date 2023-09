Cet évènement est passé Littoral d’hier et d’aujourd’hui et de demain Office de tourisme de Frontignan-Plage Frontignan Catégories d’Évènement: Frontignan

Hérault Littoral d’hier et d’aujourd’hui et de demain Office de tourisme de Frontignan-Plage Frontignan, 16 septembre 2023, Frontignan. Littoral d’hier et d’aujourd’hui et de demain Samedi 16 septembre, 09h30 Office de tourisme de Frontignan-Plage 7 € adulte. 3 € enfant de 11 à 17 ans. Gratuit -11 ans. Sur inscription. Nombre de place limité à 10. Rendez-vous à l’office de tourisme de Frontignan Plage. Apporter son vélo. Prévoir des vêtements adaptés, ainsi que de l’eau. À partir de 12 ans. L’écosystème de la lagune de Thau et son littoral est unique en son genre et détient de multiples particularités.

À vélo, imaginons ensemble comment ce milieu s’adaptera face aux changements climatiques et les différents moyens de « défense » du littoral et leurs impacts. Un moment de découverte ludique et familial pour tous.

Le parcours fait une vingtaine de kilomètres aller-retour. Office de tourisme de Frontignan-Plage Avenue des étangs,34110, Frontignan

