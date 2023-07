Partez à la découverte du patrimoine en vélo électrique ! Office de tourisme de France Loire Vignobles et Nohain – Palais de Loire Cosne-Cours-sur-Loire, 16 septembre 2023, Cosne-Cours-sur-Loire.

Partez à la découverte du patrimoine en vélo électrique ! Samedi 16 septembre, 09h00, 14h00 Office de tourisme de France Loire Vignobles et Nohain – Palais de Loire Réservation obligatoire, VTT et VTC adultes, VTT enfant, possibilité de louer des porte-bébés et une remorque. Tarifs : journée 25 €, demi-journée 10 €.

Découvrez Cosne-Cours-sur-Loire et ses environs. L’office du tourisme de Cosne-Cours-sur-Loire vous propose de louer des VTT ou VTC électriques (adultes) à des tarifs préférentiels. La réservation est obligatoire.

Office de tourisme de France Loire Vignobles et Nohain – Palais de Loire rue du Général de Gaulle 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

