Exposition photo : Patrimoine vivant en Vallée du Célé Office de Tourisme de Figeac Figeac, 23 octobre 2023, Figeac.

Figeac,Lot

Cette année 2023, pour la 2éme édition de son concours photo, l’association a voulu mettre l’humain et la culture à l’honneur avec son thème : Patrimoine vivant en vallée du Célé.

La route du Célé a proposé aux participants de rencontrer les habitants de la vallée et de ses causses alentour. Une invitation à la découverte des pratiques, arts et savoir- faire dont elle regorge et qui la rend aussi exceptionnelle et unique.

Un thème large et ciblé à la fois, en cohérence avec celui de l’année précédente car il évoque aussi les trésors de la vallée du Célé.

A l’issue de ce concours et pour la deuxième fois, vingt photographies ont été sélectionnées par un jury pour être exposées et ainsi finaliser en beauté ce projet..

2023-10-23 14:00:00 fin : 2023-10-23 12:30:00. EUR.

Office de Tourisme de Figeac place Vival

Figeac 46100 Lot Occitanie



This year, 2023, for the 2nd edition of its photo competition, the association wanted to put people and culture in the spotlight with its theme: Living heritage in the Célé valley.

La route du Célé offered participants the chance to meet the inhabitants of the valley and its surrounding causses. An invitation to discover the practices, arts and know-how that make the valley so exceptional and unique.

The theme was both broad and focused, in keeping with that of the previous year, as it also evoked the treasures of the Célé valley.

At the end of the competition, and for the second time, twenty photographs were selected by a jury to be exhibited, bringing the project to a fitting conclusion.

Para la 2ª edición de su concurso fotográfico en 2023, la asociación quiso poner en primer plano a las personas y la cultura con su tema: Patrimonio vivo en el valle del Célé.

La Ruta del Célé ofreció a los participantes la oportunidad de conocer a los habitantes del valle y de las mesetas circundantes. Era una invitación a descubrir las prácticas, las artes y el saber hacer que hacen del valle un lugar excepcional y único.

El tema era a la vez amplio y concreto, en consonancia con el del año anterior, ya que también evocaba los tesoros del Valle del Célé.

Al final del concurso, y por segunda vez, un jurado seleccionó veinte fotografías para exponerlas, con lo que el proyecto llegó a su justo término.

Für die zweite Ausgabe des Fotowettbewerbs im Jahr 2023 hat der Verein das Thema « Lebendiges Kulturerbe im Célé-Tal » gewählt, um die Menschen und die Kultur in den Vordergrund zu stellen.

Die Route du Célé bot den Teilnehmern die Möglichkeit, die Bewohner des Tals und der umliegenden Causses zu treffen. Eine Einladung zur Entdeckung der Praktiken, der Kunst und des Know-hows, die das Célé reichlich besitzt und die es so außergewöhnlich und einzigartig machen.

Ein breites und zugleich gezieltes Thema, das mit dem des Vorjahres übereinstimmt, da es ebenfalls die Schätze des Célé-Tals aufgreift.

Zum zweiten Mal wurden 20 Fotos für eine Ausstellung ausgewählt, um das Projekt abzuschließen.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT Figeac