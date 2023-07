FECAMP (76) – L’hivernage des oiseaux marins au pied de nos falaises Office de tourisme de Fécamp Fécamp Catégories d’Évènement: Fécamp

Seine-Maritime FECAMP (76) – L’hivernage des oiseaux marins au pied de nos falaises Office de tourisme de Fécamp Fécamp, 9 décembre 2023, Fécamp. FECAMP (76) – L’hivernage des oiseaux marins au pied de nos falaises Samedi 9 décembre, 10h00 Office de tourisme de Fécamp Observation des alcidés, fous, plongeons et autres oiseaux marins depuis la jetée de Fécamp. Chaussures de marche et vêtements chauds et de pluie vivement conseillés. Réservation obligatoire au 07.83.51.95.82 Office de tourisme de Fécamp Quai Sadi Carnot, 76400 Fécamp Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07.83.51.95.82 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

