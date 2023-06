Montée de la tour Philippe Le Bon Office de Tourisme de Dijon Métropole Dijon, 16 septembre 2023, Dijon.

Montée de la tour Philippe Le Bon 16 et 17 septembre Office de Tourisme de Dijon Métropole 18 personnes maximum à chaque montée. Non accessible aux personnes à mobilité réduite. Déconseillé aux femmes enceintes. Se présenter 10 min avant le départ à l’office de tourisme,11 rue des Forges.

Profitez de cette visite commentée proposée gratuitement par l’office de tourisme de Dijon à l’occasion des Journées europénnes du patrimoine.

La tour Philippe Le Bon domine la ville de Dijon du haut de ses 46 m. Édifiée entre 1450 et 1460 au cœur de la Cité, elle symbolise le prestige et la puissance des Ducs de Bourgogne. Elle réserve, au bout de ses 316 marches, une vue à 360°, un panorama exceptionnel sur la ville de Dijon et ses environs.

Office de Tourisme de Dijon Métropole 11 rue des Forges 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « info@otdijon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 80 44 11 44 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:45:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-17T17:15:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© M. Joly