Extraordinaire panorama sur la cité-abbaye de Cluny depuis la tour des Fromages

Saône-et-Loire Extraordinaire panorama sur la cité-abbaye de Cluny depuis la tour des Fromages Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne Cluny, 16 septembre 2023, Cluny. Extraordinaire panorama sur la cité-abbaye de Cluny depuis la tour des Fromages 16 et 17 septembre Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne Montée toutes les 30 minutes. Accès limité à 19 personnes par montée. La tour des Fromages, tour d’enceinte de l’abbaye, vous permettra de conserver d’inoubliables souvenirs de votre visite à Cluny.

Du haut de ses 120 marches, découvrez un extraordinaire panorama sur la cité-abbaye ainsi qu’une exposition de photographies présentant les réalisations des Amis de Cluny (association de sauvegarde du patrimoine), tout au long de votre ascension. Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne 6, Rue Mercière, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 © M. Billoud

