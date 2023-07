Visite insolite sur le thème de l’eau à Cluny Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Saône-et-Loire Visite insolite sur le thème de l’eau à Cluny Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne Cluny, 15 septembre 2023, Cluny. Visite insolite sur le thème de l’eau à Cluny Vendredi 15 septembre, 15h00 Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne Tarif : 5 € Découvrez à l’occasion de cette visite commentée le rôle important joué par l’eau dans la construction et l’évolution de la cité-abbaye de Cluny. Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne 6, Rue Mercière, 71250 Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00

2023-09-15T15:00:00+02:00 – 2023-09-15T16:30:00+02:00 © Sophie Magréault Détails Catégories d’Évènement: Cluny, Saône-et-Loire Autres Lieu Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne Adresse 6, Rue Mercière, 71250 Cluny Ville Cluny Departement Saône-et-Loire Lieu Ville Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne Cluny

Office de tourisme de Cluny Sud Bourgogne Cluny Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluny/