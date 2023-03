[Rendez-vous d’Exception] De pierre et de verre, l’artisanat de prestige à Pontoise Office de tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin Pontoise Catégories d’Évènement: Pontoise

[Rendez-vous d’Exception] De pierre et de verre, l’artisanat de prestige à Pontoise Office de tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin, 1 avril 2023, Pontoise. [Rendez-vous d’Exception] De pierre et de verre, l’artisanat de prestige à Pontoise Samedi 1 avril, 14h30 Office de tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin Dans le cadre des Journées européennes des Métiers d’art, le guide-conférencier de l’Office intercommunal de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin, vous fera découvrir les métiers d’art du Moyen-Âge avec leurs techniques ancestrales à la cathédrale Saint-Maclou. Ensuite, une visite de l’atelier de vitrail et de Diana N’Guyen vous présentera l’art du vitrail d’hier et d’aujourd’hui avec différentes techniques. Puis, vous irez au Carré Patrimoine pour la démonstration de taille sur pierre par Sandro Costa qui travaille comme au temps des bâtisseurs de cathédrale. Date du Rendez-vous d’Exception : Samedi 1er avril de 14h30 à 16h30 Condition de réservation : Tarifs:

Adulte: 8€

7-12 ans: 6€

Gratuit pour les moins de 7 ans.

Réservation sur https://www.ot-cergypontoise.fr/ Office de tourisme de Cergy-Pontoise-Porte du Vexin Place de la Piscine, 95300, Pontoise Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-cergypontoise.fr/ »}] [{« link »: « https://www.ot-cergypontoise.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

