Visite Noël en Provence Office de Tourisme de Cassis Cassis

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15

fin : 2023-12-29

En Provence Noël est une belle histoire qui se vit en de famille. De la Sainte Barbe jusqu’à l’arrivée des Rois Mages venez découvrir les traditions du Noël provençal lors d’une visite ludique adaptée à toutes les générations.

Au cours de cette déambulation de 1h30 dans les rues de Cassis, nous retrouverons les emblématiques santons qui figurent en miniature les villages hauts en couleur du Midi. Nous découvrirons la Pastorale Maurel, qui donne vie à des villageois aux fortes personnalités : Pistachié, Roustido, Margarido … Sans oublier les treize desserts qui font saliver toute la famille. Mais aussi cette visite sera l’occasion d’écouter un conte Provençal de Noël. .

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

