Cette découverte vous mènera des vestiges de l’antique Divona jusqu’à la cathédrale Saint-Etienne*, en cheminant à travers le méandre de nos ruelles médiévales, qui recèlent des trésors architecturaux.

Ce programme ne comprend pas le pont Valentré*, que vous pourrez découvrir en visite thématique ou en nocturne.

* inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco dans le cadre du Bien 868 « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».

This tour will take you from the remains of the ancient Divona to Saint-Etienne’s Cathedral*, meandering through our medieval alleyways, home to a wealth of architectural treasures.

This program does not include the Valentré Bridge*, which you can visit by theme or by night.

* included on the Unesco World Heritage List as part of Bien 868 « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »

Este recorrido le llevará desde los restos de la antigua Divona hasta la Catedral de Saint-Etienne*, serpenteando por nuestras callejuelas medievales, repletas de tesoros arquitectónicos.

Este programa no incluye el Puente Valentré*, que podrá visitar en una visita temática o nocturna.

* inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco como parte de la Bien 868 « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »

Diese Entdeckungsreise führt Sie von den Überresten des antiken Divona bis zur Kathedrale Saint-Etienne*, wobei Sie durch den Mäander unserer mittelalterlichen Gassen gehen, die architektonische Schätze bergen.

Dieses Programm beinhaltet nicht die Valentré-Brücke*, die Sie bei einer thematischen Führung oder einer Nachtführung entdecken können.

* auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes im Rahmen des Gutes 868 « Die Wege nach Santiago de Compostela in Frankreich »

