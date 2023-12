Ville d’Art et d’Histoire : Visite Guidée, Cahors, noctambulation « voyage dans le temps » Office de Tourisme de Cahors Cahors, 4 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Grâce à sa fabuleuse machine à voyager dans le temps, votre guide vous conduira, à la lueur des flambeaux, à la rencontre des personnalités célèbres qui firent en leur temps, les grandes heures de l’histoire de notre ville, au gré des ruelles de notre ville. Le Pape Jean XXII, le poète Clément Marot ou encore Léon Gambetta nous feront l’honneur de leur présence pour nous édifier, nous étonner et nous faire rêver un peu..

2024-07-16 20:45:00 fin : 2024-07-16 . 10 EUR.

Office de Tourisme de Cahors Place François-Mitterrand

Cahors 46000 Lot Occitanie



Thanks to his fabulous time machine, your guide will lead you, by the light of the torches, to the meeting of the famous personalities who made in their time, the great hours of the history of our city, along the streets of our city. Pope John XXII, the poet Clément Marot or Léon Gambetta will honor us with their presence to edify us, amaze us and make us dream a little.

Gracias a su fabulosa máquina del tiempo, su guía le conducirá, a la luz de las antorchas, al encuentro de las célebres personalidades que marcaron en su época las grandes horas de la historia de nuestra ciudad, a lo largo de las calles de nuestra ciudad. El Papa Juan XXII, el poeta Clément Marot o Léon Gambetta nos honrarán con su presencia para edificarnos, asombrarnos y hacernos soñar un poco.

Dank seiner fabelhaften Zeitmaschine führt Sie Ihr Reiseleiter im Fackelschein durch die Gassen unserer Stadt und begegnet berühmten Persönlichkeiten, die zu ihrer Zeit die großen Stunden der Geschichte unserer Stadt mitgestaltet haben. Papst Johannes XXII, der Dichter Clément Marot und Léon Gambetta werden uns mit ihrer Anwesenheit beehren, um uns zu erbauen, zu erstaunen und uns ein wenig träumen zu lassen.

