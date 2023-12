Visite guidée patrimoine en résonance : « Le patrimoine antique » Office de Tourisme de Cahors Cahors, 4 décembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Patrimoine en résonance « évolutions de l’iconographie de la vierge du XII°S au XV°S S ».

C’est du désir de tisser des liens entre collections du musée Henri-Martin et le patrimoine urbain de Cahors et de les mettre en résonance qu’est né ce cycle de deux visites proposant une heure de visite commentée en ville et une heure de visite au sein du musée Henri-Martin.

Patrimoine en résonnance : « Cahors antique »

» Cette visite vous invite découvrir plus en détail les vestiges de l’amphithéâtre gallo-romain conservés sous les allées Fénelon., puis de compléter cette incursion dans le passé antique de Divona Cadurcorum au musée Henri-Martin où les collections de la salle antique nous permettront d’explorer plus avant la vie culturelle, sociale et religieuse du Quercy des premiers siècles. ».

Samedi 2024-03-07 15:00:00 fin : 2024-03-07 17:00:00. 8 EUR.

Office de Tourisme de Cahors Place François-Mitterrand

Cahors 46000 Lot Occitanie



Patrimoine en résonance « evolutions de l’iconographie de la vierge du XII°S au XV°S ».

The Henri-Martin Museum’s collections and Cahors’ urban heritage are linked by the desire to create a resonance between them. This cycle of two visits offers an hour-long guided tour of the town and an hour-long visit to the Henri-Martin Museum.

Heritage in resonance: « Ancient Cahors

« This tour invites you to discover in greater detail the remains of the Gallo-Roman amphitheatre preserved beneath the Allées Fénelon, then to complete this incursion into Divona Cadurcorum’s ancient past at the Henri-Martin Museum, where the collections in the Antique Room will enable us to explore further the cultural, social and religious life of Quercy in the early centuries

Patrimonio en resonancia: « Cambios en la iconografía de la Virgen María del siglo XII al siglo XV ».

Este ciclo de dos visitas, que ofrece una hora de visita guiada por la ciudad y una hora de visita al Museo Henri-Martin, nació del deseo de establecer vínculos entre las colecciones del Museo Henri-Martin y el patrimonio urbano de Cahors, y de crear una resonancia entre ambos.

Patrimonio en resonancia: « La antigua Cahors

« Este recorrido le invita a acercarse a los vestigios del anfiteatro galo-romano conservados bajo las Allées Fénelon, para después completar esta incursión en el pasado antiguo de Divona Cadurcorum en el Museo Henri-Martin, donde las colecciones de la Sala de Antigüedades nos permitirán explorar la vida cultural, social y religiosa del Quercy de los primeros siglos »

Erbgut in Resonanz « Entwicklungen der Ikonografie der Jungfrau vom 12. bis 15. Jahrhundert ».

Aus dem Wunsch heraus, die Sammlungen des Henri-Martin-Museums mit dem städtischen Erbe von Cahors zu verknüpfen und in Resonanz zu bringen, entstand dieser Zyklus von zwei Besichtigungen, die eine einstündige Führung durch die Stadt und eine einstündige Führung im Henri-Martin-Museum vorsehen.

Kulturerbe in Resonanz: « Cahors antique » (Das antike Cahors)

« Diese Führung lädt Sie ein, die Überreste des gallo-römischen Amphitheaters, die unter den Allées Fénelon aufbewahrt werden, genauer zu entdecken und diesen Ausflug in die antike Vergangenheit von Divona Cadurcorum im Musée Henri-Martin zu vervollständigen, wo die Sammlungen des antiken Saals uns erlauben, das kulturelle, soziale und religiöse Leben des Quercy der ersten Jahrhunderte weiter zu erforschen. »

Mise à jour le 2023-11-30 par OT Cahors – Vallée du Lot